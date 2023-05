Oggi è il grande giorno di Milan-Inter

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 10 maggio 2023). Per le statistiche la prima volta è datata 18 ottobre 1908, nella terza edizione della Coppa Chiasso giocata in Canton Ticino. Per i puristi la data ufficiale è quella del 10 gennaio 1909, partita di campionato sul campo deldi Porta Monforte ao. Resta il fatto che oltre un secolo fa nessuno si sarebbe mai immaginato quello che sarebbe diventato il derby dio, che da quel momento in poi è andato in scena 235 volte (che diventano 306 considerando le partite non ufficiali). La storia racconta che l'ne ha vinti 87, il79, i pareggi sono stati 69. Derby di tutti i tipi, cattivi o noiosi, tattici o spettacolari, dominati o incerti fino all'ultimo. Ogni tifoso ha nel cuore una o più stracittadine preferite, quelle legate a un momento ...