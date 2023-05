Oggetto metallico sfonda il tetto di una casa | “Potrebbe trattarsi di un meteorite”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Hato ildi una, lasciando una profonda crepa sul pavimento della camera da letto. È l’caduto lunedì scorso su unadel New Jersey, su cui stanno indagando le autorità statunitensi. L’è lungo 10 centimetri e largo 16 ed è “ritenuto un” secondo la polizia di Hopewell Township. L’ipotesi, ancora da accertare, è che provenga dallo sciame “Eta Aquaridi” staccatosi dalla Cometa di Halley, visibile tra aprile e fine maggio. A trovarlo è stata Suzy Kop, figlia del proprietario della. “Ringrazio Dio che mio padre non fosse qui, non c’era nessuno, non siamo stati feriti o altro”, ha detto a Cbs Philadelphia Kop, che all’inizio pensava qualcuno l’avesse lanciata da fuori. “Ho toccato ...

