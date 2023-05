(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ho un grande rispetto per l’autonomia e le regole delle istituzioni, compreso l’Ordine dei Giornalisti che tra le altre cose ha avuto il grande merito di consegnare a Julian Assange la tessera onoraria. Conosco altrettanto bene leggi e disposizioni mai riformate, nonostante le proteste dell’ordine medesimo. Non dimentico che il consiglio di disciplina ha una sua autonomia da ordini regionali e nazionale. So che ciascuno di questi soggetti ribadirà di aver obbedito e rispettato norme e regolamenti. Fatta questa premessa resta l’amarezza per la convocazione presso il consiglio di disciplina del disegnatore Mariode il Fatto Quotidiano. Ciascuno la pensi come vuole sulla vignetta dedicata alla famiglia Meloni, ma ilalla, anche la più feroce, è tutelato persino dalle sentenze della Corte europea e da non poche ...

Odg contro Natangelo, che amarezza! Per il diritto di satira non vale la 'continenza'

