Obsolescenza programmata addio? La Ue si muove per i consumatori

(Di mercoledì 10 maggio 2023) In quanti hanno notato un decadimento dei loro prodotti e dispositivi elettronici nel corso degli anni? Tra i motivi dietro a questo declino c'è l'disposta dalle case produttrici. Ed è proprio su questo tema che sta dando battaglia Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo, nel corso suo intervento in plenaria a Strasburgo: «La proposta sulla responsabilizzazione deiè un esempio molto positivo del tipo di Europa che vogliamo. Un'Europa dalle soluzioni concrete che moltiplichi opportunità, diritti e tutele e che sia coerente con le proprie scelte sociali. Ma impossibile raggiungere i nostri obiettivi di transizione ecologica senza modernizzare il mercato unico, per questo dobbiamo costruire un rapporto più equo e trasparente tra produttori e ...

Come, per esempio, dell'esistenza del cartello Phoebus, il gruppo di aziende che negli anni Venti del Novecento decise per l'delle lampadine. Dovevano durare mille ore, punto.

