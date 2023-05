(Di mercoledì 10 maggio 2023) Cari amici aperturisti, che credete profondamente nei valori di una democrazia liberale, pensavate che il primo maggio fosse finito l’incubo dell’obbligo dellenegli ospedali, ristretto ad alcuni ambiti particolari? Vi sbagliate di grosso, ci siamo sbagliati di grosso. Non è cambiato quasi nulla, malgrado l’Oms abbia, obtorto collo, decretato la fine della pandemia e, cosa fondamentale, il Sars-Cov-2 è un virus clinicamente morto da tempo. Facendo una breve ricerca in rete, mi sono accorto che ciò che disse il grande Winston Churchill (date un briciolo di potere a un idiota e avete creato un tiranno) in Italia rappresenta una drammatica e capillare realtà, complice undella Salute piuttosto imbarazzante. Ed è proprio a causa della sua ultima ordinanza sulle stessedel 28 aprile che i vari responsabili ...

"Non possiamo non immaginare che nelPatto di stabilita' non vengano considerati i costi ... Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine dell'incontro con il primodella ...... il campo di Macron si serve della dirigente nazionalista dell'Italia come di unspauracchio ... Leggi Anche Migranti, ilfrancese Darmanin attacca Meloni: 'Incapace di risolvere i ...... il campo di Macron si serve della dirigente nazionalista dell'Italia come di unspauracchio ... sfociate la settimana scorsa in una crisi diplomatica, quando ildell'Interno Gérald ...

Nuovo ministro, stessa storia: le mascherine anti-Covid restano Nicola Porro

Da oggi fino al 5 dicembre 2023 disponibili per gli enti locali oltre 100 milioni È stato presentato oggi presso la sala stampa della Camera dei Deputati il bando «Sport Missione Comune 2023» promosso ...PRAGA (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – “Con il presidente Fiala siamo d’accordo sul fatto che le nuove regole non possano non tenere ...