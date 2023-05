Nuovi raid d’Israele su Gaza | 20 morti Netanyahu | “Pronti ad allargare l’operazione” Cento razzi dalla Striscia in un’ora

L'esercito israeliano ha risposto conattacchi aerei contro il territorio palestinese. I militari hanno diffuso i video deie un video di aerei da combattimento che decollano dalla base "......come la visualizzazione di un uovo al posto di Acquecrespe e Fogliaferrea durante i Teradei ... IPokemon leggendari sono Ogerpon , con la sua spaventosa maschera, e Tarapagos , che ...... perché è importante la moschea di Al - Aqsa Il luogo è stato di recente teatro discontri. ... il 5 aprile la polizia israeliana ha effettuato unche ha scatenato la reazione dei palestinesi,...

Il confronto tra governo e opposizione, i nuovi raid di Israele a Gaza ... Radio Popolare

Sale la tensione in Medioriente. Dalla Striscia di Gaza sono stati sparati in un'ora oltre 100 razzi verso Israele. L'esercito israeliano ha ...Ancora furti nelle scuole di Roma, nella notte è stata preso nel mirino l'asilo Atac su via Prenestina 41, una volta scattato l'allarme sono arrivate le volanti della polizia ma ...