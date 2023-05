Nuova diga di Genova | Toti | È un nuovo Risorgimento per la città

A confermarlo non solo l'annuncio puntuale da parte del Presidente della AdSP, Paolo Emilio Signorini dei tempi di realizzazione della(sui quali non inciderà la vicenda amministrativa e ......1 chilometri dellaforanea del porto di Genova , la maggiore opera finanziata dal Piano, dal valore complessivo di 1,3 miliardi . I giudici hanno accolto il ricordo di Eteria , la cordata ...Genova . "Abbiamo perso il conto delle sentenze del Tar contro le decisioni dell'esecutivo regionale, comunale e questa volta anche dell'Adsp: l'ennesimo inciampo della destra e di chi gravita intorno ...

Nuova diga di Genova, il Tar annulla l'aggiudicazione a Webuild dell'appalto da un miliardo ilmessaggero.it

Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...Il focus durante l'evento organizzato presso lo stand dei Ports of Genoa (B2-321-422) dal titolo “All quiet on the Southern Route” ...