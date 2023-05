Nuova diga di Genova | il Tar annulla l' aggiudicazione a Webuild dell' appalto da un miliardo | ma l' opera va avanti

(Di mercoledì 10 maggio 2023) La prima sezione del Tara Liguria, riunita il 7 maggio, hato l'a gara per laforanea del porto di. La decisione dei giudici amministrativi...

GENOVA. Il Tar della Liguria annulla l'aggiudicazione dell'appalto per laforanea di Genova. Ma i lavori, almeno per ora possono andare avanti. È il verdetto clamoroso del Tribunale amministrativo regionale, che ha accolto il ricorso presentato dal Consorzio ...Eteria, il consorzio escluso, chiederà i danni A pochi giorni dall'avvio dei lavori per la costruzione dellaforanea del porto di Genova, la prima sezione del Tar della Liguria ha ...

Nuova diga di Genova il Tar annulla l'aggiudicazione a Webuild dell'appalto da un miliardo, ma l'opera va ava… La Repubblica

A pochi giorni dall’avvio dei lavori, in pompa magna lo scorso 4 maggio alla presenza del ministro Matteo Salvini, per la costruzione della nuova diga foranea del porto di Genova[...] la prima sezione ...La prima sezione del Tar della Liguria, riunita il 7 maggio, ha annullato l'aggiudicazione della gara per la nuova diga foranea del porto di Genova. La decisione dei giudici ...