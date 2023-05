Nove azzurri in campo agli internazionali di Roma (meteo permettendo)

(Di mercoledì 10 maggio 2023) AGI - Il match clou, stasera non prima delle 19 sulcentrale, sarà Fognini-Murray, che ha un po' il sapore di quei filmoni che non ti stanchi di rivedere in tv. I due si sono già incontrati otto volte nella vita (quattro vittorie a testa, la prima nel 2007 l'ultima nel 2019, la più memorabile fu quella di Coppa Davis a Napoli, nel 2014 quando la vittoria di Fognini, che era pure reduce da un infortunio, consegnò la vittoria all'Italia). E adesso che hanno 74 anni in due (37 anni a testa, lo scozzese li compie tra cinque giorni, Fabio il 24 maggio) infarciti di infortuni, operazioni, cadute e rinascite, (Murray gioca con una protesi all'anca, Fognini ha da poco messo via le stampelle dopo l'infortunio alla caviglia ad Estoril) la sfida è forse ancora più interessante. Ma con la conclusione delle qualificazioni e l'approdo in tabellone di Flavio Cobolli, 21 anni, ...

Ma con la conclusione delle qualificazioni e l'approdo in tabellone di Flavio Cobolli, 21 anni, Giulio Zeppieri, 22 e Stefano Napolitano, 28 anni sono undici gli azzurri al via del primo turno

Tennis, oggi agli Internazionali d'Italia nove azzurri in gara. Pioggia permettendo la Repubblica

AGI - Il match clou, stasera non prima delle 19 sul campo centrale, sarà Fognini-Murray, che ha un pò il sapore di quei filmoni che non ti stanchi di rivedere in tv. I due si sono già incontrati otto ...