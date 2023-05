Nordio | per lo sport in carcere recuperare le caserme dismesse | ristrutturazioni ai detenuti

(Di mercoledì 10 maggio 2023) «Lo, assieme al lavoro, necessita di spazi idonei e non tutte le carceri italiane ne sono dotate. Queste strutture esistono già e per questo la nostra idea è quella distrutture idonee come le decine e decine dida quando la leva obbligatoria è stata abolita. Queste hanno una struttura perfettamente compatibile con una struttura carceraria avendo all’interno una serie di spazi aperti che saranno adattissimi per le attivitàive. Le, poi, potrebbero essere affidate agli stessiaumentando così la socializzazione e riducendo i disagi della pena». Così Carlo, ministro della Giustizia, alla presentazione del Progetto “di tutti – carceri” tenutosi presso la Casa ...

... al presidente del Senato Ignazio La Russa , al vicepresidente della Camera Giorgio Mulè , ai ministri degli Esteri Antonio Tajani a quello della Giustizia Carlo. Solocitarne alcuni. Ma ...Oltre a Wanna Marchi in questa quarta edizione che si aprirà con un evento negli spazi della Florim, il Ministro della Giustizia Carloe il generale Mario Mori che parlerà in pubblicola ......"rilanciare l'industria italiana dell'auto occorre puntare subito sulle tecnologie in espansione, altrimenti cederemo ad altri Paesi la leadership nella componentistica", sottolinea Massimo,...

Carlo Nordio non è un nemico ma…, la guerra fastidiosa di Magistratura democratica all’ex coll... Il Riformista

"Lo sport nelle carceri è un veicolo di umanità e un modo per rieducare, anche se sono convinto che ci siano ancora ampi margini di miglioramento; insieme possiamo insieme progettare luoghi di sport c ...La Procura di Ivrea, che in Piemonte, per numero di abitanti (oltre 500 mila), sta dietro Torino, ha un carico di lavoro paragonabile a quella di Napoli, dove però i cittadini possono contare su 115 m ...