Non la seguo più Perché il rapporto si è incrinato | Cristina Scuccia | fucilata del suo ex

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Dalle chiacchiere ai fatti e, a scoperchiare il vaso di pandora, ci ha pensato il magazine Dipiù, che è riuscito ad intercettare l'ex-fidanzato storico di. Sì, proprio lei, l'ex-Suorche ha svestito i panni sacri ed è diventata una star del pop, prima di approdare come concorrente all'attuale edizione de L'Isola dei Famosi. Lui è Lucio Arcadipane. L'uomo, intercettato dalla rivista, non avrebbe potuto essere, però, più glaciale: “Non lapiù, non mi interessa se ha parlato di me”. Arcadipane aveva parlato di lei già ai tempi in cui lapartecipò a The Voice of Italy e raccontò di come la loro fosse non solo una storia, ma una crescita di vita,si conobbero da bambini, a soli 8 anni. La loro vicinanza nel corso del tempo li ...