Non era una Signora

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Alba Parietti Diciamocela tutta e una volta per tutte: Non sono unaha un problema, anzi due. Il principale è quello non detto: se la ragione dei continui rinvii è stata sino ad ora (ed erroneamente) rintracciata nelle ostilità della nuova compagine politica verso la tematica alla base del prodotto, questo non è di sicuro il motivo centrale dell’incessante slittamento del programma. Lo show di Alba Parietti sulle drag queen, infatti, a parere dei più, è semplicemente brutto. I presenti alle registrazioni non avrebbero potuto far altro che constatare dei problemi importanti relativi ad una figura cardine del programma. Vi basti solo sapere che a un certo punto, al termine della prima puntata, l’imbarazzante proposta è stata: “ma non possiamo cambiarne una per ogni puntata?“. Per non infierire, tacciamo i nomi dei protagonisti! Con ogni probabilità, dunque, il ...