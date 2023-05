No | questo video non mostra i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il 4 maggio 2023 è stato pubblicato su Twitter undi tanti fuochi d’artificio sparati fino quasi a coprire il cielo, filmati da quella che sembra un’auto in movimento. L’autore del tweet ha commentato la scena con questa parole:«Qui siamo a #, continuano gli straordinari, surreali per un certo verso». Il riferimento è aiavvenuti anella serata del 4 maggio per celebrare la vittoria dello campionato di calcio di Seria A da parte della squadra di calcio maschile della città.Si tratta però di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa.Iloggetto di analisi è reale, ma nonfuochi di artificio sparati aper festeggiare la vittoria dello. Si tratta ...

Per, se siete interessati a portare a casa uno dei nuovi prodotti disponibili, vi ... inoltre, è dotato della funzione super night shot, ideata appositamente per assicurarvi foto edi ...Si tratta del coordinatoreArman Soldin Germania: "Pechino può svolgere ruolo decisivo per la ... Per, pur affermando che Mosca non ha finora utilizzato armi chimiche in Ucraina, Bretton - ...In quasi due minuti di, l'Inter racconta sé stessa e cosa significa 'essere noi', partendo dalla propria storia e dalle proprie emozioni. La media house del club nerazzurro si rivolge da sempre ...

No! Questo video non riporta dichiarazioni ufficiali della Camera dei ... Open

Amazon è partita con una serie di offerte da non perdere! Non solo sono arrivati i nuovissimi POCO F5 e POCO F5 Pro ai prezzi minimi garantiti, ma ci sono occasioni uniche su AirPods e altri dispositi ...Nuove indiscrezioni su design e prestazioni del nuovo iPhone 15 Pro Max, in arrivo il prossimo autunno. Scopriamo qualche dettaglio in più.