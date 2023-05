No | Biden non ha iniziato a vagare «cercando una via d’uscita» durante una cerimonia

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il 29 aprile 2023 è stato pubblicato un video su Twitter che mostra il presidente degli Stati Uniti d’America Joe, con in mano una maglia da football, guardare un gruppo di uomini in divisa – due dei quali con in mano un pallone e un casco da football – e andarsene via passando in mezzo al pubblico persone. Nel tweet è presente anche il commento dell’utente che ha condiviso il video: «Joeha ospitato la squadra di calcio oggi! Doveva essere presentato con un pallone autografato dalla squadra, un casco e una maglia da calcio con il suo nome sopra. Maha afferrato solo un maglione e hauna via.». Il tweet fa riferimento alla visita ufficiale alla Casa bianca della squadra di football americano (e non di ...