Nintendo Switch | previsto calo nelle vendite | “nessun nuovo hardware”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Nonostante l’del modello base arranchi,Pro non verrà a salvare le: parola di un Shuntaro Furukawa realista Nonostante lo scetticismo iniziale,ha registrato continui record di, per poi annichilirli periodicamente anno dopo anno: ora l’ha fatto un altro giro intorno al sole, e la “crisi del settimo anno” sembra essere alle porte. Nel primo trimestre del 2023, la console ha piazzatocase dei giocatori tre milioni di unità, unendosi al totale fissato a quota 125 milioni (quest’ultimo dato risale al 31 marzo). Come sempre avviene, le riunioni di fine trimestre con gli investitori non mancano mai di fornire notizie, anche se quelle di oggi potrebbero non essere ...

Niente customizzazioni come con la bellissimaOLED di Zelda , quindi, ma un pacchetto completo per godersi fin dal giorno di lancio l'atteso videogioco.Hollow Knight Silksong arriverà su PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S,e al day one su Game Pass . Restate sintonizzati per ulteriori novità sul titolo. Tags Hollow Knight: ...... oggi sempre più visti come qualcosa di noleggiato, una vendita a tempo determinato.' Difficile non pensare proprio ae al servizioOnline , a oggi l'unico modo di giocare ...

Il seguito del gioco d'azione e piattaforme di Team Cherry, previsto originariamente per il primo semestre del 2023, debutterà sul mercato con qualche mese di ritardo ...Dopo essere arrivato su Nintendo Switch e PlayStation 4 nel 2019, Ys IX: Monstrum Nox torna in una versione contenente tutti i DLC rilasciati fino ad oggi, su ...