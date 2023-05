(Di mercoledì 10 maggio 2023) Quindici bambini sono annegati e altri 25 sonodopo che l'imbarcazione sulla quale si trovavano è affondata in un fiume nello stato nord - occidentale di Sokoto, in. Lo riferiscono le ...

Quindici bambini sono annegati e altri 25 sono dispersi dopo che l'imbarcazione sulla quale si trovavano è affondata in un fiume nello stato nord - occidentale di Sokoto, in. Lo riferiscono le autorità. "Quindici corpi, 13 bambine e due bambini, sono stati recuperati dalle squadre di soccorso locali e sepolti nel villaggio", ha detto il funzionario amministrativo ...... attraverso una call su Filmfreeway.com, ha ricevuto circa 900 corti animati da ogni parte del mondo (Iran, Stati Uniti, Brasile, India, Cina, Giappone, Egitto, Iraq, Pakistan,, oltre che da ...... che ha debuttato alla posizione numero 39 della classifica Top 50e ha raggiunto la ... Si parte sabato 6 maggio con un laboratorio di Letture in inglese per, presso la Libreria Tarantola ...

Nigeria: 15 bimbi morti in un naufragio, 25 dispersi - Mondo Agenzia ANSA

Quindici bambini sono annegati e altri 25 sono dispersi dopo che l'imbarcazione sulla quale si trovavano è affondata in un fiume nello stato nord-occidentale di Sokoto, in Nigeria. Lo riferiscono le a ...Quindici bambini sono annegati e altri 25 sono dispersi dopo che l'imbarcazione sulla quale si trovavano è affondata in un fiume nello Stato nord-occidentale di Sokoto, in Nigeria. Lo riferiscono le a ...