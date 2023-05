Nesta | «Queste partite le soffrivo molto Il Milan stasera si sforzi»

(Di mercoledì 10 maggio 2023) E’ tempo di Champions League. E’ tempo di Euroderby. Sul prato del Meazza Alessandro, chele conosce bene, ne parla nel collegamento tv con Prime Video. RICORDI – Così, l’exAlessandroe legiocate con ilin Champions League: «Iotantissimo. Il mio segreto per vivere questo genere diera stare lontano da Gattuso, perchè lui iniziava a pensare alla partita già una settimana prima e a me questo creava ansia.» PIOLI – Sull’allenatore: «Pioli vuole stare vicino ai tifosi, vuole trasmettere la sua passione. momento importante per lui, la sua partita più importante finora, ma l’ho visto comunque tranquillo.« FORMAZIONE – Sulla ...

... Maldini, Cafu, Shevchenko, Seedorf Kaká, Verón, Zanetti, Vieri, Rui Costa,. Oggi Milano è, ... Di, due contro il Milan. È da una vita intera che ci viene rinfacciato (a ragione, ci ...In partite come, un solo momento può rimanere con te per il resto della vita. Dopo il ... Dida; Costacurta,, Maldini, Kaladze; Gattuso (Redondo 78'), Brocchi (Serginho 73'), Seedorf; Rui ...... da una parte c'è chi non vede l'ora di viverepartite; dall'altra chi invece avrebbe fatto ... Basti pensare alle formazioni schierate: Abbiati (Dida era infortunato); Costacurta,, Maldini, ...

Nesta: "Per queste partite il mio segreto era stare lontano da Gattuso, lui la viveva una settimana... Milan News

Sandro Nesta ha raccontato l’avvicinamento a partite come quella di stasera nel pre partita di Milan-Inter su Prime Video: “Io soffrivo tantissimo, partivamo da Milanello e ci ...Se cerchi una camera di videosorveglianza per interni di alta qualità, non perdere questa occasione sulla Google Nest Cam di ultima genereazione.