Nel 2022 record minimo di nascite | per la prima volta i nati sono sotto i 400mila

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Save the Children presenta il rapporto “Le Equilibriste - La maternità in Italia 2023” Nelè stato raggiunto il nuovodiche scendono per lale quattrocentomila:stati 392.598 i bambini e le bambine iscritti all’anagrafe nel nostro Paese. La riduzione riguarda soprattutto iall’interno del matrimonio e i primi figli e si è verificata anche neida entrambi i genitori stranieri. Parallelamente si registra un aumento dell’età media delle donne al parto. A rilevarlo è il rapporto “Le Equilibriste – La maternità in Italia 2023” di Save the Children. Il calo delledelè stato dell’1,9%, frutto di un andamento non ...