‘Ndrangheta | maxi blitz dei carabinieri | 61 fermi

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Operazione nella provincia di Vibo Valentia e sul territorio nazionale, in campo oltre 500 militari E ' in corso dalle prime ore della mattina undeinella provincia di Vibo Valentia e sul territorio nazionale contro la. L'operazione antimafia Maestrale–Carthago è condotta dal comando provinciale dei, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, guidata dal procuratore Nicola Gratteri. Sono in campo oltre 500 militari che stanno eseguendo 61di indiziato di delitto.

La vasta operazione antimafia 'Maestrale - Carthago' contro la ', coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro guidata dal Procuratore Nicola Gratteri, ha impegnato oltre ...... il Vescovo: pressione migranti a Ventimiglia non è aumentata Traffico di droga,blitz Ros e Dda: 108 arresti. In Liguria preso imprenditore Fotia Boss 'Bonavota preso nella ...'L'inchiesta svolta in buona parte d'Europa sulle tre- associazioni criminali finalizzate al traffico internazionale di droga, facenti capo alle più potenti famiglie di 'dell'area ionica calabrese, con ramificazioni e basi logistiche in ...