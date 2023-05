' Ndrangheta | blitz dei carabinieri | 61 arresti e 167 indagati a Vibo Valentia

Nuova operazione dei carabinieri contro la 'in Calabria, a Vibo Valentia. I carabinieri del Comando provinciale, con il coordinamento ... Nelsono stati impegnati oltre 500 militari.... con il coordinamento della Dda di Catanzaro, stanno eseguendo nella provincia di Vibo e in altre zone del territorio nazionale, 61 fermi in una vasta operazione contro la ', con l'impiego ...... con il coordinamento della Dda di Catanzaro, stanno eseguendo nella provincia di Vibo e in altre zone del territorio nazionale, 61 fermi in una vasta operazione contro la ', con l'impiego ...

Maxi blitz contro la 'ndrangheta a Vibo Valentia: 61 arrestati nell'operazione Maestrale – Carthago Virgilio Notizie

La vasta operazione contro la 'ndrangheta dei carabinieri del comando provinciale ha portato a 61 fermi a Vibo Valentia.Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...