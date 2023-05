NBA Playoffs 2023 | Philadelphia sbanca Boston e va sul 3-2 | Denver torna avanti contro Phoenix

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Nottata importante in NBA, quella appena giunta a conclusione. Due sfide che erano sul 2-2 e che cervano una nuova direzione. Senza dubbio il colpaccio lo hanno messo a segno i76ers, che hannoto il TD di Garden diper 103-115 per la seconda volta nel corso di questa serie e si sono portati in vantaggio sul 3-2i Celtics. Partita sempre inllo da parte della squadra ospite, che ha trovato un primo allungo nel quarto d’apertura e di fatto si è mantenuta in vantaggio fino alla fine, resistando ad ogni tentativo di rimonta da parte dei padroni di casa. Dopo i due successi precedenti arrivati grazie ad un Harden sopra i 40 punti, questa volta l’ex Rockets – comunque autore di 17 punti, 8 rimbalzi e 10 assist – lascia il palcoscenico ad Embiid (33 punti) e ...