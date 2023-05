Navigare nei rimpianti cucinando sarde in saor

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il mio nome è Jack Piper. Per la verità Jack Piper è il mio pseudonimo. Sono un giornalista, in viaggio da molti anni a caccia di storie. Alcune, 6 per la precisione, le racconto qui. Le ho scritte in cucina. La cucina si chiama “Sei”, è italiana, costruita da Euromobil, progettata da Marc Sadler. È, per me, il vero luogo del nutrimento. Un perfetto nido dell’ispirazione. Conosco Marc da molti anni. Soprattutto, Marc conosce bene me. E’ stato lui a disegnare la mia “Sei”, certo di farmi felice. Quando me la sono trovata davanti è stato amore a prima vista. Colori e forme. Dettagli preziosi. Funzionalità e grazia. L’ho subito chiamato. Per ringraziarlo. Per saperne di più su una cucina che appare subito diversa dalle altre. Infatti: “Caro Jack – ha detto- ho potuto lavorare in libertà, come fai tu, partendo dal foglio bianco. Non accade sempre così. Per me “Sei” è una bella donna che ...