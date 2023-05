Nato | ministro Esteri Giappone | ' in trattativa per aprire ufficio in Asia'

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tokyo, 10 mag. (Adnkronos) - Tokyo sta trattando con laperundell'Alleanza Atlantica in, che sarebbe il primo di questo tipo in. Lo ha detto in un'intervista esclusiva alla Cnn ildeglise Yoshimasa Hayashi, sottolineando che dopo la guerra lanciata dalla Russia contro l'Ucraina ''il mondo è meno stabile''. Dell'in''ne stiamo già parlando, ma non è stato deciso ancora nulla'', ha spiegato. ''Il motivo per cui ne abbiamo parlato è che da quando è iniziata l'aggressione della Russia contro l'Ucraina è che il mondo è diventato più instabile'', ha affermato Hayashi. ''Quello che sta accadendo nell'Europa dell'Est non si ...

Tokyo, 10 mag. (Adnkronos) – Tokyo sta trattando con la Nato per aprire un ufficio dell'Alleanza Atlantica in Giappone, che sarebbe il primo di questo tipo in Asia. Lo ha detto in un'intervista esclus