Napoli | tra i nomi di mercato anche Kamada e Pulisic CorSport

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il Corriere dello Sport si concentra sulle prossime mosse del. In vista della nuova stagione De Laurentiis deve cercare di mantenere alto il livello qualitativo della rosa. Diversi iche gravitano attorno agli azzurri. Il lavoro avviato da Giuntoli potrebbe continuare nonostante il suo probabile approdo a Torino. A Castel Volturno ha lascito informazioni, database eda cui poter ripartire. Il quotidiano sportivo pone l’attenzione su alcunidell’Eintracht, giocatori che si sono messi in mostra proprio contro il: “Ciò che resta di quelle vittoria che hanno trascinato ilper la prima volta ai quarti di finale di Champions è un post-it (si fa per dire!) sul quale sono stati scritti in stampatello due: il primo, in ordine di ...

Ma il possibile arrivo di Cristiano Giuntoli come cambia la situazione L'addio burrascoso del polacco alha lasciato strascichi In realtà i rapportiil ds e il giocatore sono sempre ...Ma ilosserva anche l'Oriente, dove ci sono i nazionali giapponesi Iroki Ito e Ko Itakura.i nomi possibili anche quello di Kevin Danso del Lens. Insomma, il club non sta fermo ad ...Uno splendidocampione d'inverno arriverà stanco, per una forte discrepanzatitolari e riserve: a gennaio arriveranno Regini in prestito e Grassi , pagato circa 10 milioni, che non ...

Continuano restauri e visite guidate nelle stazioni dell'arte di Napoli Artribune

Presentato alla Federico II il premio 'Lictera Generalis': 10 borse del valore di mille euro ciascuna per tesi di laurea triennale o ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...