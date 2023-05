Napoli | si guarda in Spagna | occhi su Pino e Veiga

(Di mercoledì 10 maggio 2023) I partenopei sarebbero intenzionati a prelevare due calciatori dalla Liga nella prossima stagione. Si pensa aIlè campione d’Italia con largo anticipo, quindi può già pensare alla prossima stagione. I partenopei non hanno più obiettivi da inseguire, se non qualche record, e hanno già iniziato a programmare per il calciomercato L'articolo

... ma con l'obiettivo del record storico di punti in campionato ancora da provare a centrare, ilanche al futuro e alla prossima stagione. Nonostante i numerosi 'rumors' delle ultime ...Ercolano da scoprirele foto Leggi anche › Il Vesuvio nelle fotografie dell'Archivio Alinari: la mostra è a Ercolano () Un museo a cielo aperto Il sito archeologico di Ercolano , ...Victor Osimhen attaccante del, ha approfittato di qualche giorno di riposo per recarsi a Parigi. Il bomber azzurro è stato ...la foto in allegato! CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal ...

L'Atalanta chiede 30 milioni per Scalvini, il Napoli guarda ai giapponesi Ito e Itakura (Gazzetta) - ilNapolista IlNapolista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luciano Castellini, ex portiere di Napoli, Monza e Torino ...Dopo la vittoria dello scudetto arriva una brutta notizia in casa Napoli. Per il finale di stagione Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Hirvig Lozano, costretto a uscire al 77' della gara con Fiore ...