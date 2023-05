Napoli | Sanseverino in ESCLUSIVA | “È lo scudetto del gruppo | Maradona immenso”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Abbiamo fatto una piacevole intervista con Pasqualeattaccante ed ex calciatore deltra il 1985 e il 1990 che, giovanissimo aggregato alla prima squadra, ha vissuto il secondopartenopeo ammirando le gesta dei grandi campioni che componevano quella fantastica rosa. Napoletano Doc del quartiere Santa Lucia, compie tutta la trafila delle giovanili vincendo loAllievi e poi il passaggio alla Primavera avendo a fortuna di partecipare a due ritiri con la prima squadra. Nell’anno del secondoandrà molte volte in panchina cogliendo l’opportunità di ammirare e imparare dai campioni del calibro di, Careca e Carnevale. Dainizia la sua carriera professionistica che lo porterà a vestire la maglia dell’Ascoli in ...