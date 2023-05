Napoli | Osimhen ha richieste da tutta Europa | l’agente a Parigi | il prezzo di De Laurentiis

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Per vedere Victorlontano dasi deve passare prima da De, le sueper l’attaccante sono altissime Per vedere Victorlontano dasi deve passare prima da De, le sueper l’attaccante sono altissime. Secondo quanto riportato da Il Mattino, gli agenti di nigeriano sarebbero volati ama il club azzurro non ascolterà offerte inferiori ai 160 milioni.

Secondo Il Mattino , è sempre più concreto l'interesse del Psg per Victor, attaccante principe delcampione d'Italia. I parigini, a fine anno, dovranno probabilmente rimpiazzare Neymar e Messi e non sono spaventati neanche dalla richiesta di Aurelio De ...In Liga si osservano anche Gabri Vega e Yeremi Pino Mg Francoforte (Germania) 21/02/2023 - Champions League / Eintracht -/ foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Victor- Mario ...Commenta per primo Ilcampione d'Italia rischia di perdere Victor. L'attaccante nigeriano è volato a Parigi insieme al suo agente Calenda, riaccendendo le voci di mercato sull'interesse del Paris Saint - ...

NAPOLI, IL CHELSEA OFFRE PULISIC PER OSIMHEN - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Psg vuole Osimhen per rimpiazzare Messi, e De Laurentiis è disposto a vendere il suo gioiello, ma a un prezzo ben definito: si parte da 160mln.Prosegue la strategia dei parametri zero Dybala, Belotti, Matic, Solbakken e Wijnaldum: lo chiamano “mercato creativo”, e diventa una necessità quando in cassa ci sono pochi soldi e la squadra va comu ...