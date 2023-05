Napoli | Lozano | stagione finita | possibile operazione Mercato a rischio?

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Infortunio Hirving, per il messicano, si valuta anche l’intervento chirurgico. Nella gioia dei sorrisi e dei festeggiamenti, ilriceve un duro colpo. La squadra guidata da Spalletti deve fare i conti con la perdita di Hirving, costretto ad abbandonare il campo per infortunio nel primo tempo della partita contro la Fiorentina. A distanza di tre giorni dall’incontro, è stato comunicato l’esito degli esami medici effettuati sul calciatore messicano. Infortuniointervento chirurgico Dopo aver completato gli esami necessari, ilha reso nota la diagnosi dell’infortunio di. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale del club, il quale spiega che l’esterno messicano ha ...

Rischia di dover fare a meno di Hirving, ildi Luciano Spalletti in queste ultime quattro giornate di campionato. Il messicano si era fatto male nel finale di primo tempo contro la Fiorentina, uscendo addirittura in lacrime ...Tra i tanti sorrisi e festeggiamenti , arriva anche un duro colpo per il. La squadra di Spalletti, infatti, è costretta a perdere Hirving, uscito per infortunio nel primo tempo della sfida contro la Fiorentina . A distanza di tre giorni dalla partita, è ...Hirving, accompagnato dal Responsabile dello Staff medico delRaffaele Canonico, è stato visitato oggi dal Professor Mariani a Roma alla Clinica Villa Stuart. Gli esami hanno riscontrato una ...

Se ci fosse sarebbe una sorpresa, ci può stare il colpo di teatro» CUGINI – Vittorio Michele Craxi esprime la propria opinione, da tifoso rossonero, su… Leggi ...Il Napoli guarda anche al futuro dopo aver vinto lo scudetto e pensa a come rinnovare l’organico, anche al netto di eventuali addii, cessioni contratti in scadenza. Uno dei temi riguarda il futuro di ...