(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Èladagli italiani che si apprestano a viaggiare nel nostro Paese per ildel 2, stando alle rilevazioni di booking. La conquista dello scudetto e il passaggio del Giro d’Italia hanno contribuito ad aumentare l’appeal di”. Lo afferma l’assessora al Turismo del Comune di, Teresa Armato, secondo cui “il dato di booking premia la città e orienta la nostra programmazione istituzionale in ambitoco a migliorare i servizi affinché questo primato sia sempre più duraturo”. Nelle festività pasquali, sottolinea Armato, “abbiamo registrato 250mila, daldel 25 aprile ai giorni della festa scudetto oltre 400mila presenze con un aumento ...

Con una email a coloro che hanno acquistato il biglietto per il suo spettacolo al teatro San Carlo, Bono Vox, leader degli U2 ha dettato il dress code per l'evento. 'Faremo un film di questo sogno e ...A Roma e a Milano c'è un parco macchine tre volte superiore a quello di. Lì c'è più lavoro, qui facciamo ore di attesa per 2 o 3 corse al giorno mentre magari in qualche altra città è il ...... Vincenza Colonna, che lavora fra l'Università del Tennessee e l'Istituto di Genetica e biofisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche a, mentre arriva dall'Università di Pisa il contributo ...

Napoli la meta preferita dai turisti per il ponte del 2 giugno - Campania Agenzia ANSA

È stato presentato nella biblioteca “De Marsico” di Castel Capuano, il libro “Magistrate finalmente. Le prime giudici d’Italia” scritto da Eliana Di Caro ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...