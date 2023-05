Napoli | insieme ad Accardi potrebbe arrivare dall' Empoli anche Vicario Gazzetta

a Kim ha formato una coppia difensiva in grado di rendere la difesa delpraticamente invulnerabile. Per vincere un campionato non bastano i titolari ma servono anche riserve all'...... Guglielmo Vicario Se dovesse davvero arrivare dall'Empoli Pietro Accardi come direttore sportivo del, al posto di Cristiano Giuntoli in procinto di passare alla Juventus, non arriverebbe da ...Vivo giornalmentea lui lo spogliatoio, condivido con lui tutto e scegliamo tutto. Secondo me è prontissimo per fare il diesse del, dovrà solo attutire l'impatto perché il ...

ANM e Accademia di Napoli insieme, per il restauro delle Stazioni dell’Arte ExibArt

Gli azzurri, già campioni d'Italia da giovedì, salgono a quota 83. Ben 17 punti in più della Juventus. Giro di campo con tricolore per la squadra al ...Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla rosa del Napoli che, dopo più di trent'anni, si laurea campione d'Italia.