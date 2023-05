Napoli | infortunio Lozano | distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Durante la partita di domenica trae Fiorentina Hirvingha lasciato il campo poco prima della fine del primo tempo. Il comunicato della società riporta le sue condizioni: “Hirving, accompagnato dal Responsabile dello Staff medico delRaffaele Canonico, è stato visitato oggi dal Professor Mariani a Roma alla Clinica Villa Stuart. Gli esami hanno riscontrato unadidel. Nei prossimi giorni verrà valutato l’iter riabilitativo”. L’prevede uno stop tra le 2 e le 4 settimane. Per l’ala messicana il campionato potrebbe essere terminato, ma se tutto andrà bene, potremo rivederlo in campo per le ultime due partite contro Bologna e ...

Lozano KO, tegola per Spalletti: stagione finita Fantacalcio ®

