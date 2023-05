Napoli | cena scudetto in vico Belledonne con Spalletti e Edo De Laurentiis

a vico Belledonne a Chiaia , questa sera 10 maggio 2023. Gli azzurri si sono riuniti in un noto ristorante della zona per festeggiare lo Scudetto conquistato settimana scorsa a Udine. La ...... la dottoressa Mariosa Francesca logopedista presso l'ospedale Santobono ditra le più ...nel giardino e nei saloni della Filanda approfittando delle numerose prelibatezze preparate per una...Archie rivela all'amico che Margy, una loro vecchia compagna di scuola, è tornata dalla città per assistere il fratello gravemente ammalato e gli ha chiesto di andare acon lei. L'atteggiamento ...

Napoli, cena di squadra in centro per festeggiare lo scudetto: che ... Calciomercato.com

Il vice presidente del Napoli Edo De Laurentiis ha riunito tutta la squadra insieme allo staff azzurro e Luciano Spalletti a cena per festeggiare il terzo scudetto.Continua a festeggiare il titolo di Campione d'Italia il Napoli che è stato invitato a cena da Edo De Laurentiis, vice presidente del club, nella zona di San Pasquale a Chiaia. Spalletti si è reso pro ...