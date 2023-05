Napoli campione | Raffaella Fico mantiene la promessa a metà | bagno in bikini ma niente Senza veli

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Lafatta daai tifosi napoletani di fare unal mare in zona Posillipo in caso di vittoria del campionato, aveva suscitato molta attenzione e curiosità. In un'intervista a...

E' la seconda squadra campana dopo il Napoli a scegliere i monti dell'Alto Sangro dopo il ritiro d'Italia a Castel di sangro. Per i granata quasi salvi in serie A è un ritorno a "casa" visto ... quando con il pareggio di Udine grazie alla rete di Osimhen, il Napoli è diventato campione d'Italia. E lui ha fatto fruttare quei 500 euro in maniera importante: sì, calcoli alla mano, e non serve ...

Napoli campione d'Italia, spunta lo scudetto all'esterno del centro tecnico di Castel Volturno | FOTO CalcioNapoli24

Il ritiro estivo precampionato della Salernitana si svolgerà dal 10 luglio al 5 agosto nelle strutture sportive di Rivisondoli. E' la seconda squadra campana dopo il Napoli a scegliere i monti dell'Al ...La showgirl ha festeggiato a modo suo il traguardo raggiunto dalla squadra di Spalletti, infiammando i tifosi e i fan ...