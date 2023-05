Musk sfida WhatsApp | anche su Twitter chiamate audio e video

In un successivo commento lanciato su Twitter,ha affermato che il servizio di messaggistica WhatsApp gestito da Meta "non può essere considerato attendibile". Una funzione di chiamate audio e ...non ha specificato una tempistica esatta per l'arrivo delle chiamate su Twitter , ma ha affermato che i " DM crittografati V1.0 " dovrebbero essere lanciati mercoledì. Ecco cosa ha scritto al ..."Prossimamente ci saranno chat vocali e video dal tuo account su questa piattaforma - ha scritto- potrai parlare con persone in qualsiasi parte del mondo senza dare il tuo numero di telefono". ...

Twitter, Musk sfida WhatsApp: in arrivo chiamate audio e video Adnkronos

ROMA, 10 MAG - arriveranno su Twitter. Lo ha scritto in un tweet Elon Musk, a capo della piattaforma dallo scorso ottobre. (ANSA)