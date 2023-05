(Di mercoledì 10 maggio 2023) E' morto al Centro grandi ustionati dell'ospedale di Genova , dove era stato ricoverato ieri in gravissime condizioni, il fabbro in pensione di 88 anni che era rimasto feritostava saldando uno ...

Un semplice gesto quotidiano, come quello di mettere il latte a scaldare sul gas , è stata la causa della morte di Giovanni Miotto, pensionato di banca di 85 anni, che era solo in casa, quando le ...L'uomo rimasealle mani e dimesso dall'ospedale con una prognosi di dieci giorni. In condizioni critiche la moglie. Elitrasportata d'urgenza al reparto grandi ustionati del Sant'Eugenio per ...Il marito, un connazionale 60enne, nel soccorrere la consorte, si èle mani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Lavinio, che hanno allertato il personale del 118.

Muore ustionato mentre usa la saldatrice: incidente choc in officina leggo.it

E' morto al Centro grandi ustionati dell'ospedale di Genova, dove era stato ricoverato ieri in gravissime condizioni, il fabbro in pensione di 88 anni che era rimasto ferito mentre ...È morto Nicola Liguori, il ragazzo originario di Frattamaggiore che venne cosparso di liquido infiammabile e poi bruciato vivo nello scorso giugno. Dieci mesi di trattamenti e terapie nell’ospedale in ...