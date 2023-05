Multato in Lamborghini | se la prende con i vigili | ' Siete dei comunisti | avete rotto il c*** all' uomo sbagliato'

(Di mercoledì 10 maggio 2023)daia bordo della sua, per via di una inversione a U vietata, ha reagito male nei loro confronti: ', invidiosi dei soldi altrui', le parole di un 58enne ...

VICENZA - «Siete comunisti, invidiosi dei soldi altrui». Così un 58enne vicentino si è rivolto ad una pattuglia dei vigili urbani che lo aveva fermato a bordo di ...Il caso in provincia di Vicenza: il 58enne era stato stangato per una inversione a U irregolare. “Graziato” dalla riforma Cartabia sulle condotte riparatorie ...