Moviola Milan-Inter 0-2 | Gil Manzano ammonisce Tomori | LIVE NEWS

A San Siro, il match valido per l'andata della semifinale Champions trae Inter: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio San Siro,e Inter si affrontano nel match valido per l'andata della semifinale di Champions League ...... a dirigere l'EuroDerby lo spagnolo Jesus Gil Manzano , su Calciomercato.com gli episodi da- INTER ore 21 Arbitro : Jesús Gil Manzano (ESP) Assistenti : Diego Barbero (ESP), Ángel ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per l'andata di semifinale di Champions League:Inter L'episodio chiave delladel match trae Inter, valido per l'andata di semifinale di Champions League 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Gil Manzano. L'EPISODIO CHIAVE ...

Milan-Inter, la moviola: interviene la Var, tolto il rigore su Lautaro La Gazzetta dello Sport

Milan-Inter, la moviola sul rigore dato e poi tolto per l'intervento di Kjaer su Lautaro: decisivo l'intervento del VAR in aiuto di Gil Manzano.L’episodio arbitrale chiave del match valido per l’andata di semifinale di Champions League: moviola Milan Inter L’episodio chiave della moviola del match tra Milan e Inter, valido per l’andata di sem ...