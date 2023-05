Mourinho | «Psg? Se mi cercano non mi hanno trovato»

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Manca sempre men alla supersfida per la Roma di Josècontro il Bayer Leverkusen. Lo Special One ha rilasciato alcune dichiarazione a Sky Sport subito dopo l’allenamento di rifinitura a Trigoria. Che partita si aspetta? “Il Bayer Leverkusen è una delle più forti d’Europa in contropiede, è facile da dire. È una squadra da contropiede. Sono pericolosissimi in questa fase del gioco. Difendono, aspettano che l’avversario perda palla e poi sono difficili da fermare, perchégiocatori veloci. È una squadra top in questa fase”. Come si affronta questa squadra? “Intimidazione? Non la vedo così. Col Salisburgo siamo entrati in campo 0-1, stessa cosa contro il Feyenoord. Domani inizia 0-0, abbiamo l’esperienza sufficiente per non essere troppo emozionati per il fatto di essere in semifinale, non essere troppo fissati sul fatto che è la prima ...

Josèha parlato in conferenza alla vigilia della semifinale di andata di Europa League contro il ... "Ilmi ha cercato Allora non mi ha trovato perché non ha parlato con me", ha risposto ...A SKY SPORT Che partita si aspetta "Il Bayer è una delle più forti d'Europa in ... Ogni giorno arrivano notizie sul. "Se mi cercano non mi hanno trovato, non hanno parlato con me". Leggi i ...Ill'ha chiamata 'Se mi cercano non mi hanno trovato perché non hanno parlato con me (ride, ... Passa anche la Roma di, che ora sfiderà il Bayer Leverkusen. Andata l'11 maggio e ritorno ...

José Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Bayer Leverkusen: "Affrontiamo una delle squadre più forti d'Europa in contropiede, questo è ...Alla vigilia della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen ecco le parole in conferenza stampa di Josè Mourinho con novità in merito alla presenza di Dybala Un'altra semifinale europea.