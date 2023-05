Mourinho | «Inter con noi Lukaku e Correa | oggi gli altri 2! Realtà…»

(Di mercoledì 10 maggio 2023)ritorna sulla differenza di rosa tra Roma e. Il tecnico, in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Bayer Leverkusen, parla delle scelte di Inzaghi ROSE DIVERSE ? Joséritorna sulla profondità della rosa nerazzurra per evidenziare il distacco della Roma dall’: «L’ha giocato concontro di noi e sicuramentegiocano Dzeko con Lautaro Martinez. Io questo non lo posso fare, devi avere la stagione perfetta per non avere squalifiche o infortuni. Gosens era infortunato e ha giocato Dimarco da quinto, poi ha giocato Darmian che ha finito da quinto con de Vrij centrale difensivo. Io avevo Missori, Faticanti, Cherubini e non so chi altro. Non è una critica, è la realtà».-News - Ultime ...

...di Europa League contro il Bayer Leverkusen ecco le parole in conferenza stampa di Josè... Non accuso nessuno, l'unico problema è che per esempio l'può mettere Dzeko e Lautaro dopo aver ...Dopo il ko con l'in campionato la Roma si tuffa sulle coppe. Domani alle 21 c'è Roma - Bayer Leverkusen , ... Al momento - come ha ammesso lo stessoin conferenza - la Joya è più fuori che ...Non accuso nessuno, l'unico problema è che per esempio l'può mettere Dzeko e Lautaro dopo ...A SKY SPORT Che partita si aspetta "Il Bayer è una delle più forti d'Europa in contropiede, ...

Mourinho, svelati gli appunti segreti contro l'Inter: c'entra Matic Corriere dello Sport

E' quasi tutto pronto per il big match europeo tra Roma e Bayer Leverkusen. Domani i giallorossi ospiteranno allo Stadio Olimpico la formazione tedesca allenata da Xabi Alonso in un match valido per l ...(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "La squadra senza problemi ha la qualità sufficiente per fare quello che stava facendo: seconda o terza in campionato e semifinale d'Europa League. Ma la realtà è un'altra e qu ...