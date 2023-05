Mourinho | ' ' Dybala e Wijnaldum titolari? Penso di no' '

La parole del tecnico della Roma, Joséalla vigilia della semifinale di Europa League contro il Bayer ...Per quanto riguarda la formazione,non scioglie i dubbi sulle condizioni fisiche di elementi fondamentali per la sua Roma. "titolare Non so, vediamo domani ma la mia sensazione oggi ...Le buone notizie avute nella rifinitura alla vigilia del Bayer Leverkusen, cone Wijnaldum in gruppo , non hanno trovato pieno riscontro nelle parole di Joséin conferenza stampa. Lo Special One si è detto piuttosto negativo sulla possibilità di schierare dall'...

Roma, Mourinho: "Dybala e Wijnaldum contro il Leverkusen Difficile, ma non impossibile" Fantacalcio ®

L’allenatore portoghese ha parlato tanto della profondità della rosa della sua squadra in confronto alle altre, citando l’Inter. Mourinho continua così il confronto con l’Inter, citando i vari infortu ...Il tecnico della Roma si infuria e risponde in merito al presunto incontro coi giocatori della Primavera all'intervallo di Roma-Fiorentina ...