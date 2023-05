(Di mercoledì 10 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La squadra,problemi, ha la qualità sufficiente per stare in zonae qualificarsi in Europa League. Noi quando abbiamo problemi non abbiamo la rosa. Non abbiamo 25 giocatori uguali, la Roma non se lo può permettere. Fossimo usciti a dicembre, saremmo stati secondi o terzi in campionato. Siamo vittime del bene che i ragazzi hfatto durante la stagione. Possiamo andare in finale o no; se non ci arriviamo è una stagione non buona, ma io dico che, al di là dei risultati, la stagione è fantastica”. Sono queste le parole di Josè, tecnico della Roma, nella conferenza stampa che precede la semifinale di Europa League con il Bayer Leverkusen. “In Germania hpensato alla possibilità che una squadra tedesca arrivasse in semifinale di una coppa europea non ...

Per quanto riguarda la formazione,non scioglie i dubbi sulle condizioni fisiche di elementi fondamentali per la sua Roma. "Dybala titolare Non so, vediamo domani ma la mia sensazione oggi ...Il suo Bayer Leverkusen è la squadra che ho visto quest'giocare in Europa meglio in ... E come difendersi Di squadra, l'unico antidoto a disposizione di: "Nonostante i problemi, non ...Per quanto riguarda la formazione,non scioglie i dubbi sulle condizioni fisiche di elementi fondamentali per la sua Roma. "Dybala titolare Non so, vediamo domani ma la mia sensazione oggi ...

Mourinho 'Anno fantastico, senza infortuni da Champions' Tiscali

ROMA (ITALPRESS) – “La squadra, senza problemi, ha la qualità sufficiente per stare in zona Champions e qualificarsi in Europa League."La squadra senza problemi ha la qualità sufficiente per fare quello che stava facendo: seconda o terza in campionato e semifinale d'Europa League. Ma la realtà è un'altra e quando noi abbiamo problem ...