Josè Mourinho ha parlato in conferenza alla vigilia della semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Ma il tecnico giallorosso ha risposto anche alle voci di mercato che lo ...Est modus in omnibus. L'ultima volta che l'Inter è arrivata in semifinale di Champions è ...che fa il giro del terreno di gioco e gli addetti del Camp Nou che sparano gli idranti per non ...La seconda possibilità, al contrario, prevede un nulla di fatto, e quindi il proseguimento delper altri cinque anni. In entrambe le circostanze, il mese da cerchiare di rosso sul calendario ...

Mou e il rebus futuro: "Il Psg mi cerca Allora non mi ha trovato..." La Gazzetta dello Sport

Dal Concertone del primo maggio il fisico pacifista Carlo Rovelli ha attaccato il ministro della difesa Crosetto e il governo italiano: “Con le testate nucleari puntate addosso, sta decidendo di manda ...