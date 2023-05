MotoGP | per Marc Marquez ha senso proseguire? La ricerca della resurrezione agonistica rischia di portare alla pateticità

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 maggio 2023) “Annamo Libano, è questo er momento de ritirarse. Questo. Quanno se vince”. La frase viene pronunciata nella serie TV capolavoro “Romanzo Criminale” dal personaggio di “Freddo” al suo capobanda e amico “Libanese”. Si parla di affari, ma il concetto è applicabile anche allo sport. Un punto di vista particolare, quello di pronunciare il proverbiale ‘No mas’ quando si è ancora al vertice, che parte dall’idea di non incappare in alcun declino e lasciare un ricordo mistico di sé. Se pensiamo al motociclismo, in pochi hanno scelto di comportarsi in questo modo, dicendo addio precocemente. L’esempio più eclatante è quello di Casey Stoner, che nel 2012 smise a 27 anni, quando era ancora all’apogeo. Proprio l’improvvisa e sorprendente decisione dell’australiano, consentì adi entrare inporta ...