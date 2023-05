MotoGp | Marquez tornerà a gareggiare a Le Mans | il comunicato della Honda

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Dopo l’assenza per tre appuntamenti dal mondo, Marcè pronto a ritornare in quel del GP di Le, sedequinta tappa del MotoMondiale 2023. L’infortunio che si era procurato alla mano destra causato dall’incidente nella prima gara dell’anno a Portimao fa parte oramai del passato ed infatti nel prossimo Gran Premio il pilota spagnolo è pronto a rimettere tuta e guanti per. A comunicare il ritorno diè stata lacon tanto diufficiale, nel quale la casa di Tokyo hache le condizioni fisiche del pilota gli consentiranno di rientrare nel GP di Le. Successivamente sono arrivate le parole dello stesso: ...

... Marcha annunciato il suo ritorno. Novità anche in casa Aprilia, che porterà in pista il ... La gara dellaè in programma domenica 14 maggio alle 14 su Sky Sport, Sky Sport Uno e ......Bagnaia alla vigilia del fine settimana di Le Mans che vedrà di nuovo in pista anche Marc, ... ' Tornare a correre insieme al Ducati Lenovo Team inè per me un'emozione indescrivibile, ...Marc(Honda Repsol Team) VEDI ANCHE Marc: ricorso accolto, non dovrà scontare la doppia penalità Crisi Honda, Lorenzo vedelontano da Honda "Correre a Jerez sarebbe stato un ...

Marc Marquez torna in azione per il Gp di Francia 2023. L'otto volte iridato torna in azione dopo l'incidente avvenuto in Portogallo.Valentino Rossi commenta il derby Milan-Inter di Champions, tifando ovviamente nerazzurro. Secondo il Dottore, il Milan è pericoloso “per il gioco collettivo”.