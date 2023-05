MotoGP | Marquez torna in pista | a Le Mans ci sarà

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Buone notizie per la Honda e per: lo spagnoloinnel weekend francese. Correrà a Ledopo l'infortunio.

L'ex campione del mondo della, di fede interista , a Repubblica si è lasciato andare a considerazioni sul derby della Madonnina : ' Vorrei vederli cattivi , pronti a lottare su tutti palloni. ...... Marcha annunciato il suo ritorno. Novità anche in casa Aprilia, che porterà in pista il ... La gara dellaè in programma domenica 14 maggio alle 14 su Sky Sport, Sky Sport Uno e ...L'otto volte campione del mondo correrà a Le Mans il 1000°Gp della storia del ...

C'è l'ok. Marc Marquez torna a gareggiare e lo farà nel prossimo weekend a Le Mans (Francia), sede del quinto round del Mondiale 2023 di MotoGP. Il campione spagnolo, dopo essere stato costretto a sal ...Marc Marquez può tornare in gara già domenica prossima in Francia e sarà regolarmente in gara nel GP numero mille della storia della classe regina del Motomondiale ...