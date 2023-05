MotoGP GP Francia 2023 | Bagnaia | “Weekend insidioso | ma la pista mi piace”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) “Sono contento di tornare a correre in, dove l’atmosfera è sempre incredibile grazie ai numerosi tifosi – le parole del campione del mondo in carica – Le Mans è unache mimolto e dove lo scorso anno ero in lotta la vittoria, prima della caduta. Rispetto al 2022, quest’anno ci aspettano però temperature più basse ed è prevista pioggia tutto il. Sarà un fine settimanadove importante sarà restare concentrati”. Pecco, reduce dal successo a Jerez, cerca un altro trionfo a Le Mans,sulla quale ha già vinto tre volte. “Tornare a correre insieme alla Ducati inè per me un’emozione indescrivibile, soprattutto perché lo farò su unadove nel 2020 ho ottenuto la mia ultima ...

Due fantasmi da esorcizzare Francesco Bagnaia si presenta a Le Mans inda capoclassifica indiscusso del Mondiale2023. Il campione del mondo in carica ha vinto due gare su quattro la domenica cadendo nelle altre due occasioni, ma il solido ruolino di ...Un appuntamento decisamente importante, visto che la gara insarà anche la numero mille della classe regina del Motomondiale. " Valigia pronta e si vola " ha scritto Marc sui social " a Le ...Ci sono buone notizie per Marc Marquez e la Honda . Il pilota spagnolo dellatorna finalmente in pista. La scuderia ha ufficializzato il rientro per questo fine settimana indel campione, dopo la caduta nella gara inaugurale di Portimao e l'operazione per la ...

Il Motomondiale può essere considerato in piena “fase istituzionale”, poiché affronta una serie di grandi classiche. Nel weekend del 12-14 maggio andrà infatti in scena il Gran Premio di Francia, appu ...Dopo la frattura al primo metacarpo della mano destra rimediato in Portogallo, Marc Marquez (Repsol Honda Team) tornerà in sella alla RC213V in Francia. Soddisfacenti, infatti, i riscontri… Leggi ...