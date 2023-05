MotoGp Francia a Le Mans | torna in pista Marquez | quando e dove vederlo

Lariparte da Le Mans per il quinto atto della stagione: dopo il successo di Jerez de la ... Inil campione del mondo in carica riuscirà a ripetersi Intanto nel box avrà un compagno ...'Sono contento di tornare a correre in, dove l'atmosfera è sempre incredibile grazie ai numerosi tifosi - le parole del campione ... 'Tornare a correre insieme alla Ducati inè per me un'...Due fantasmi da esorcizzare Francesco Bagnaia si presenta a Le Mans inda capoclassifica indiscusso del Mondiale2023. Il campione del mondo in carica ha vinto due gare su quattro la domenica cadendo nelle altre due occasioni, ma il solido ruolino di ...

Il Motomondiale può essere considerato in piena “fase istituzionale”, poiché affronta una serie di grandi classiche. Nel weekend del 12-14 maggio andrà infatti in scena il Gran Premio di Francia, appu ...Pecco Bagnaia, reduce dal successo a Jerez, cerca un altro trionfo a Le Mans, pista sulla quale ha già vinto tre volte.