MotoGp Francia a Le Mans | torna in pista Marquez | quando e dove vederlo

(Di mercoledì 10 maggio 2023) (Adnkronos) – Lariparte da Leper il quinto atto della stagione: dopo il successo di Jerez de la Frontera, Pecco Bagnaia èto in testa al Mondiale con 22 punti di vantaggio su Marco Bezzecchi (Mooney VR46). Inil campione del mondo in carica riuscirà a ripetersi? Intanto nel box avrà un compagno inedito, visto che Danilo Petrucci rimpiazzerà l’infortunato Enea Bastianini. Per il pilota umbro si tratta di un ritorno in rosso, visto che aveva già corso nel team ufficiale Ducati nel 2019 e 2020 (stagione, quest’ultima, in cui vinse proprio a Le). Dopo aver saltato le ultime tre gare per la frattura al primo metacarpo della mano destra, Marcha annunciato il suo ritorno. Novità anche in casa Aprilia, che porterà inil ...

Marc Marquez tornerà in pista al Gp di, quinta tappa del mondiale. Lo ha annunciato il Team Honda Repsol attraverso una nota. Lo spagnolo ha saltato le ultime tre gare del mondiale a causa dell'operazione alla mano destra ...Lariparte da Le Mans per il quinto atto della stagione: dopo il successo di Jerez de la ... Inil campione del mondo in carica riuscirà a ripetersi Intanto nel box avrà un compagno ...... Marc Marquez potrà correre il Gran Premio didel prossimo weekend, dopo aver ricevuto l' ... su un tracciato, quello di Le Mans, dove ha già vinto per tre volte in. La frattura al primo ...

Gli esami medici alla mano destra hanno dato esito positivo: Marc Marquez tornerà in sella alla RC213V questo fine settimana in Francia. In seguito alla decisione della Corte d’Appello della MotoGP il ...C'è l'ok. Marc Marquez torna a gareggiare e lo farà nel prossimo weekend a Le Mans (Francia), sede del quinto round del Mondiale 2023 di MotoGP. Il campione spagnolo, dopo essere stato costretto a sal ...