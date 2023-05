MotoGp Francia 2023 | la Ktm prova a inserirsi nella lotta per il titolo

(Di mercoledì 10 maggio 2023)– Lasi trasferisce a Le Mans con Bagnaia che vincendo a Jerez e approfittando dei guai dei suoi rivali si è ripreso la testa della classifica e la Ktma emergere come seconda forza del mondiale. Vediamo quote e piloti favoriti per la gara di domenica. Il tracciato Sul InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Moto2 La nazione più vincente a Le Mans è la Spagna, con 6 successi contro i 2 di Gran Bretagna, Svizzera e Italia. L'ultimo vincitore per i nostri colori è stato Pecco Bagnaia nel 2018. Trionfi ...... "Credo sia il momento di sfruttare quello che abbiamo imparato fino ad oggi" LE MANS () - "... Aleix Espargarò guarda con fiducia al prossimo appuntamento del Mondiale. Aprilia Racing ...- Lariparte da Le Mans per il quinto atto della stagione: dopo il successo di Jerez de la ... Inil campione del mondo in carica riuscirà a ripetersi Intanto nel box avrà un compagno ...

ROMA - Tutto pronto per il prossimo weekend di MotoGP, che farà tappa a Le Mans per il Gran Premio di Francia 2023. Il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia arriva a questo apputamento dopo l ...Dopo un weekend di riposo, prosegue il Motomondiale 2023 da venerdì 12 a domenica 14 maggio in quel di Le Mans con il Gran Premio di Francia, valevole come quinto appuntamento della stagione. Si prean ...