(Di mercoledì 10 maggio 2023) Nel 2022,ha bruciato le tappe nel senso più letterale del termine. Nessuno si sarebbe mai aspettato di vederlo vincere 4 GP, tenendo un rendimento tale da consentirgli di scardinare gerarchie non scritte in seno a Ducati. Jack Miller era considerato alla stregua di uno yogurt, aveva una scadenza. Dopodiché, nel Factory Team, il suo posto avrebbe dovutopreso da Jorge Martin. Invece “la Bestia” ha fatto un sol boccone dello spagnolo, scavalcandolo prepotentemente pur partendo più indietro“scala sociale” dei piloti sotto l’ala di Borgo Panigale. Il madrileno si è quindi trovato “bloccato” sul satellite Pramac. Viceversa, il riminese ha effettuato un doppio balzo, passando da una moto vecchia di un anno in un team clienti a una Desmosedici nuova fiammantesquadra ...

A Le Mans, dove l'anno scorso vinse proprio il 23, mancherà Bastianini ancora alle prese con i ... visto che Danilo Petrucci rimpiazzerà l'infortunato Bastianini. Per il pilota umbro si tratta di ... Infine c'è proprio che rappresenta il futuro del team ufficiale. La scapola destra fratturata ...

MotoGP, Enea Bastianini e "l'opportunità nella difficoltà". Il suo 2023 deve ancora iniziare, ma potrà essere scintillante OA Sport

Dopo un ultimo giro senza respiro a Jerez, il motomondiale cavalca verso la Francia, direzione Le Mans. Un quinto appuntamento molto atteso, visto la grande ...MotoGP: Quinta tappa dell'anno per il motomondiale e prima per la MotoE, diventata Mondiale: la programmazione completa del fine settimana per non perdere tutte le prove e le gare ...